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الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار والفراولة في محافظة الشمال

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:21

الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار والفراولة في محافظة الشمال
الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار والفراولة في محافظة الشمال

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بمشاركة مديرية زراعة شمال غزة جولة ميدانية على مزارعي الخضار والفراولة، في محافظة شمال غزة.
وتأتي هذه الأنشطة مع بداية الموسم الزراعي2020/2021م، بالرغم من انشغال وزارة الزراعة بالعمل بخطة الطوارئ التي أطلقتها لمواجهة جائحة "كورونا" لضمان توفير المنتجات الزراعية للمواطنين في قطاع غزة، و استمرارية العمل في القطاع الزراعي .
يذكر أن الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية تنفذ بهذا الخصوص سلسلة من اللقاءات و الزيارات الميدانية للمزارعين في محافظات قطاع غزة بالتعاون مع المديريات بهدف تقديم الإرشادات الفنية، والتوصيات الضرورية للمزارعين والتي تساعدهم على نجاح الموسم الزراعي الجديد و ذلك في إطار استمرار عمل وزارة الزراعة بخطة2020م التي أطلقتها الوزارة مسبقا للنهوض بالقطاع الزراعي.

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