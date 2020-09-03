الزراعة في غزة تنشر أسعار الأسماك وتعلن صيد 17 طناً

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة الخميس، عن كميات الأسماك وأنواعها وأسعارها، التي تم اصطيادها في اليوم الأول للسماح للصيادين بالعمل، بعد منع الاحتلال لهم منذ نحو 20 يوماً.

وأفادت الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، أن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة بلغت (17 طناً) من الأسماك المتنوعة، مشيرة إلى أن هذه الكميات معتادة في مثل هذا الأوقات الموسمية من عمليات الصيد البحري.

وعبرت عن ارتياحها لالتزام الصيادين والتجار بإجراءات السلامة والوقائية التي وضعتها بالتعاون مع الشرطة البحرية لوزارة الداخلية في مرافئ الصيادين بقطاع غزة، داعية الصيادين وتجار الأسماك إلى مزيد من الانضباط والالتزام والتحلي بالمسؤولية.

وكانت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، قد أشرفت على دخول الصيادين إلى مرافئ الصيد في جميع محافظات قطاع غزة منذ أمس الأربعاء.

وكانت قد أعلنت أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً للفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً.