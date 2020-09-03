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إلكترونياً

رابط تحميل.. التربية والتعليم تنشر كتب المنهاج الدراسي للفصل الأول

03 أيلول / سبتمبر 2020 12:03

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس، عن انتهاء تحميل كتب المنهاج الدراسي الخاصة بالفصل الأول إلكترونياً.

وذكرت الوزارة أن طواقمها الفنية عملت على تحميل كتب جميع المواد الدراسية لكافة المراحل، عبر موقع روافد التعليمي، حيث يمكن تحميلها بسهولة.

لتحميل الكتب اضغط هنا

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تُفعل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد للطلاب رسمياً، إلا بوجود تعليم وجاهي ودوام مدرسي سوء بشكل كامل أو جزئي.

وأشار مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة د. محمود مطر، إلى أن الوزارة لن تعتبر التعليم عن بُعد كبديل عن التعليم الوجاهي في المدارس بل كعامل مساند وداعم له.

ولفت "مطر" في تصريحه لـ"إذاعة الرأي"، إلى أن الوزارة كانت مستعدة للتعامل مع سيناريو دخول فيروس "كورونا" لقطاع غزة، وهو بمثابة السيناريو الثالث المتمثل بتعليق الدوام الدراسي بشكل كامل أو جزئي.

وشدد على أن الوزارة لن تطرح التعليم عن بُعد كبديل عن الوجاهي، بمعنى أنها لن تعتمد عليه في النظام التعليمي ولن يتم تقييم الطلبة على أساسه، قائلاً: "هذه أمر غير مطروح نهائياً".

وأضاف "ندرك تماماً المتغيرات في المجتمع الفلسطيني والصعوبات التي تواجه أولياء الأمور والطلبة والمتمثلة بعدم وجود الكهرباء في كثير من الساعات وضعف سرعة الإنترنت وعدم توفر الأجهزة المناسبة".

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