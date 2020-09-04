ميسي يتراجع نهائيا عن الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور مفاجئ وسعيد لجماهير برشلونة، حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذى قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى، خلال الصيف الحالى، بعد الإجتماع الذى عقده الخميس، مع والده خورخي، بجانب ممثليه القانونيين، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الأرجنتيني قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة، لأنه لا يريد الدخول فى أزمات مع النادى الكتالونى، خاصة فى ظل رفض إدارة النادى، التفريط فى خدماته، الأمر الذى قد يصل بالقضية إلى المحاكم.

أضافت الصحيفة، أن البرغوث الأرجنتيني كان يريد مغادرة الفريق، بشكل ودى مع إدارة إدارة، وهو الأمر الذى لم يحدث، لذلك فسوف يكمل ما تبقى من عقده مع النادي.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قد أشارت فى وقت سابق، إلى أن مسئولى برشلونة يتوقعون أن يعود ميسي، إلى التدريبات اليوم الجمعة، ويمكن أن يسمح له النادي بأيام راحة إضافية إذا كان في حاجة إليها.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت عن كواليس إجتماع والد النجم الأرجنتيني ميسي، وبارتوميو، رئيس برشلونة، حيث أصر الأخير على خورخى بعرض التجديد لنجله وأنه لن يتفاوض ابدًا برحيل ميسى، وأنه يعتمد على ابنه فى مشروع المدير الفنى رونالد كومان الجدي

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الطرفان سوف يستمران فى المفاوضات لكن حتى الان ميسى ما زال لاعبًا فى برشلونة، وأن فى نهاية الاجتماع، بارتيميو أخبر خورخى بأنه ينتظر حضور ميسى فى التدريبات.

وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكس رسمي إلى إدارة برشلونة، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

جدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يستعد لمفاجأة خورخى ميسى بعرض تجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو سنوياً.