شرطة كتالونيا تتهم بارتوميو رئيس برشلونة بالفساد المالى

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إتهام خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، بالفساد المالى، بعدما قدمت الشرطة فى إقليم كتالونيا، دلائل للقضاء، تدين رئيس النادى الكتالونى، بوجود جرائم مالية، ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن شرطة إقليم كتالونيا، قدمت تقريرا، إلى للقاضى، بوجود جرائم مالية ذات منفعة شخصية، تدين بارتوميو، رئيس نادى برشلونة.

أضافت الصحيفة، أنها تتعلق بالقضية التي أصبحت تعرف باسم "Barçagate"، وتدعي أن بارتوميو قد استفاد شخصيًا مالياً من الصفقات التي تمت نيابة عن النادي.

وظهرت قصة "Barçagate" فيما يتعلق بالوثائق المبلغ عنها والتي قيل إنها تظهر الأعمال الداخلية والمعاملات المالية للنادي، مما أثار ضجة في وسائل الإعلام الإسبانية.

وكان تقرير لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فى وقت سابق، قد كشف عن وثائق من برشلونة تظهر أن النادي يدفع لطرف ثالث للإضرار بسمعة الأفراد، بما في ذلك لاعباهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للرئيس.

وتأتى هذه الإتهامات فى ظل فترة صعبة يعيشها رئيس النادى الكتالونى، فى ظل مطالبات جماهير النادى برحيل بارتوميو، بسبب قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرحيل عن صفوف الفريق، فى ظل إحباطه بعد الخسارة الكارثية، التى تلقاها أمام بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 8 – 2، فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.