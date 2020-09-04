فيرنر يفتتح أهداف ألمانيا ضد إسبانيا بالدقيقة 52 من قمة أوروبا

أحرز تيمو فيرنر، لاعب منتخب ألمانيا، الهدف الأول في شباك نظيره الإسبانى، بالدقيقة 52 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "مرسيدس بينز آرينا" بمدينة شتوتجارت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات للمستوى الأول من النسخة الجديدة لمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى رسميا التي تجمع بين الماكينات الألمانية واللاروخا منذ عام 2010، عندما حققت إسبانيا الفوز بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ومنذ هذه المباراة تقابل المنتخبان وجها لوجه مرتان وديا فاز المانشافت بهدف دون رد في نوفمبر عام 2014، وانتهى اللقاء الثانى بالتعادل 1-1 في مارس 2018

تشكيل ألمانيا ضد إسبانيا

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: كيرير - روديجر - سولى - روبن جوسينس

خط الوسط: كروس - جوندوجان - إيمرى تشان

خط الهجوم: ليروى سانى - دراكسلر - تيمو فيرنر

تشكيل إسبانيا ضد ألمانيا

حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: كارفاخال - راموس - باو توريس - جايا

خط الوسط: فابيان رويز - بوسكيتش - تياجو

خط الهجوم: خيسوس نافاس - رودريجو مورينو - فيران توريس

ويغيب عن صفوف المنتخب الألماني العديد من العناصر الأساسية التي استبعدها المدرب يواكيم لوف، ومن أبرزهم الثنائى مانويل نوير، وتير شتيجن، وفضل لوف عدم استدعاء لاعبو بايرن ميونخ بعد خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد الماضي، باستثناء نيكلاس سولي العائد مؤخرًا من الإصابة.

في المقابل، استدعى لويس إنريكى العديد من العناصر الشابة في قائمة المنتخب الإسبانى مثل أوسكار رودريجيز أنسو فاتى وإريك جارسيا وأوناى سيمون، فيما تم استبعاد جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادى برشلونة