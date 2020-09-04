بهذه الطريقة يمكنك استعادة محادثاتك على واتس آب.. لو حذفتها بالغلط

يعد فقدان محادثاتك أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث، إذا واجهت هذا الأمر من قبل، فأنت تعلم أن استعادة الدردشات مهمة صعبة، ولكن طرح التطبيق المملوك لفيس بوك إجراءً جديدًا لاستعادة دردشاتك، وهناك طرق مختلفة، وفيما يلى طريقة استعادة المحادثات من نسخة احتياطية في Google Drive، لكن فى البداية لاستعادة نسخة احتياطية من Google Drive بنجاح، تحتاج إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب Google المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية.

لاستعادة نسختك الاحتياطية:



قم بإلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته. مرة أخرى

افتح WhatsApp وتحقق من رقمك.

عند المطالبة، اضغط فوق استعادة لاستعادة الدردشات والوسائط من Google Drive

بعد اكتمال عملية الاستعادة، اضغط فوق "التالي"، وسيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة.

سيبدأ WhatsApp في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.

إذا قمت بتثبيت WhatsApp بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من Google Drive ، فسيقوم WhatsApp تلقائيًا بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي المحلي.

استعادة المحادثات من نسخة احتياطية محلية



إذا كنت تريد استخدام نسخة احتياطية محلية، فستحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة SD

بعض النقاط المهمة التي يجب معرفتها:

سيخزن هاتفك ما يصل إلى سبعة أيام الماضية من ملفات النسخ الاحتياطي المحلية.

سيتم إنشاء النسخ الاحتياطية المحلية تلقائيًا كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا وحفظها كملف في هاتفك.

إذا لم يتم تخزين بياناتك في المجلد / sdcard / WhatsApp / ، فقد ترى مجلدات "وحدة التخزين الداخلية" أو "التخزين الرئيسي".

استعادة نسخة احتياطية محلية أقل حداثة



إذا كنت ترغب في استعادة نسخة احتياطية محلية ليست الأحدث، فستحتاج إلى القيام بما يلى:

قم بتنزيل تطبيق مدير الملفات.

في تطبيق مدير الملفات، انتقل إلى sdcard / WhatsApp / Databases. إذا لم يتم تخزين بياناتك على بطاق SD ، فقد ترى "وحدة تخزين داخلية" أو "وحدة تخزين رئيسية" بدلاً من بطاقة sdcard.

أعد تسمية ملف النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 إلى msgstore.db.crypt12. من المحتمل أن تكون النسخة الاحتياطية السابقة موجودة على بروتوكول سابق ، مثل crypt9 أو crypt10. لا تقم بتغيير رقم امتداد التشفير.

قم بإلغاء تثبيت WhatsApp وإعادة تثبيته.

اضغط على استعادة عندما يُطلب منك ذلك.