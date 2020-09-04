ميزة جديدة بخدمة Facebook Watch لجذب المزيد من المستخدمين



تقدم منصة الفيديو عبر فيس بوك Facebook Watch ميزة جديدة تسمى "موضوعاتك"، تسمح لك بتخصيص خلاصتها لتشمل المزيد من المحتوى الذي تريد رؤيته، وتستفيد فيس بوك حاليًا من فهمها الحالي لاهتمامات كل مشاهد لتخصيص خلاصة المشاهدة، ومع ذلك، تسمح ميزة الموضوعات للمستخدمين بإخبار فيس بوك بشكل أكثر وضوحًا بنوع الأشياء التي يحبونها من خلال استكشاف فئات المحتوى المختلفة والاشتراك فيها.



وتم طرح الميزة لمستخدمي فيس بوك في الأيام الأخيرة، ويمتلك الآن جزء من قاعدة المستخدمين الميزة في تطبيق فيس بوك الخاص بهم، وجرى تنبيه المستخدمين إلى الميزة من خلال نافذة منبثقة داخل Facebook Watch عبر تطبيق فيس بوك للأجهزة المحمولة، وأوضحت الرسالة أن فيس بوك تركز الآن على عرض المزيد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالموضوعات التي تتابعها.



وحذّرت الرسالة أيضًا قائلة: "نظرًا إلى الطرق العديدة المختلفة التي يتم بها تحديد خلاصة Facebook Watch وكيفية تصنيف مقاطع الفيديو، فقد تشاهد مقاطع فيديو في خلاصة Facebook Watch لا تهمك".



وأشارت الرسالة إلى أن بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالموضوعات أو الصفحات التي تتابعها قد لا تظهر في خلاصة Facebook Watch، وإذا كانت لديك هذه الميزة، فيمكنك الوصول إليها بنفسك من خلال الضغط على أيقونة الملف الشخصي في علامة تبويب Facebook Watch على الهاتف المحمول، ثم الضغط على رابط “موضوعاتك” لتصفح الفئات المتاحة.



ويتم تجميع الفئات الفرعية التي يمكنك متابعتها، أو إلغاء متابعتها أسفل صفحات الفئات الأوسع، مثل: الحيوانات، والفن والتصميم، والكتب، والأعمال التجارية، والتعليم، والأزياء والأناقة، والأغذية، والألعاب، والتاريخ والفلسفة، والمنزل والحديقة، والموسيقى، والفنون المسرحية، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والسفر والترفيه، والتلفاز والأفلام، والنقل.



ومع ذلك، لا يمكنك متابعة هذه الفئات العالية المستوى نفسها، بل عليك الضغط بداخلها لمتابعة الموضوعات الفردية، وبمجرد متابعة موضوع ما، ستظهر رسالة تؤكد اختيارك، ثم سيظهر الموضوع تحت عنوان: "الموضوعات التي تتابعها" في قسم موضوعاتك في Facebook Watch.



ويمكنك اختيار إلغاء متابعة الموضوع لاحقًا إذا قررت رؤية القليل منه في خلاصتك، وإذا كنت تريد مشاهدة مقاطع الفيديو من موضوع معين فقط، فيمكنك الضغط فوق الموضوع للحصول على موجز خاص.



ويمكن أن تجعل الميزة الجديدة Facebook Watch أكثر قدرة على المنافسة مع يوتيوب، وأكد متحدث باسم فيس بوك إضافة الميزة قائلاً: إننا نعمل على المزيد من الطرق لربط الأشخاص بمقاطع الفيديو التي تطابق اهتماماتهم.

