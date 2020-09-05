تريزيجيه يسجل أغلى هدف في تاريخه أمام إيطاليا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جداً أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

وصل إلى نهائى بطولة الأمم الأوروبية يورو 2000 عملاقا القارة وقتها المنتخب الفرنسى بطل العالم قبلها بعامين، وغريمه المنتخب الإيطالى، وخاض المنتخبان مباراة من أقوى المباريات النهائية فى تاريخ كرة القدم.

الجميع تأكد أن المنتخب الإيطالى فى طريقه للفوز باللقب، بعدما سجل ماركو ديلفيكيو هدف التقدم فى الدقيقة 55، واستمرت النتيجة على ذلك حتى جاءت الدقيقة 93 والتي تغير معها كل شيء.

كثف الديوك الفرنسية ضغطهم الهجومى، ونجح البديل سيلفان ويلتورد فى تسجيل هدف التعادل القاتل لفرنسا فى الدقيقة 93، مستغلاً تأثر فرانشيسكو تولدو حارس مرمى إيطاليا بالإصابة في أنفه قبل الهدف.

المباراة اتجهت لشوطين إضافيين، ولكن قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الإضافى الأول، وفى الوقت الذى كان هناك ما يعرف بـ"الهدف الذهبى" القاتل، سجل ديفيد تريزيجيه هدفاً تاريخياً لينهى به المباراة رسمياً، ويمنح منتخب فرنسا لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه.