3 أسباب وراء تمسك زيدان ببقاء إيسكو في ريال مدريد

يقوم ريال مدريد ببيع عدد من اللاعبين وإعارة البعض الآخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ورغم التكهنات التي أحيطت بمستقبل صانع ألعاب الفريق إيسكو ألاركون، إلا أنه مستمر حتى الآن فى ظل تمسك الفرنسي زين الدين زيدان به.

ولم يتأثر زيزو بتعليقات الصحافة والمشجعين بسبب تراجع حالة إيسكو البدنية التي دفعته إلى الغياب في العديد من المباريات في السنوات الأخيرة، فمدرب ريال مدريد مقتنع بأنه لاعب له قيمة كبيرة، حيث كان يثق به دائمًا وكان أول من وضع جيمس أمامه.

لماذا يتمسك زيدان ببقاء إيسكو ؟

1- عدم وجود صفقات هذا الصيف

يعرف زيدان أنه لن تكون هناك تعزيزات هذا الصيف ويحتاج إلى لاعبين يستخدمهم في نظام المداورة الذي يتبعه أو يكونوا أوراق رابحة خلال المباريات، فبرغم من أنه سيعطي فرصة للشباب مثل أوديجارد وفالفيردي، فهو بحاجة إلى قدامى اللاعبين الآخرين مثل إيسكو او مودريتش.

2- جدية في التدريبات ورغبة في اللعب

يتدرب إيسكو جيدًا ويعمل للحصول على دقائق، لا يهتم زيدان بما إذا كان ينمو شعرًا طويلًا أو لحى كثيفة أو المظهر، فهو يحتاج فقط إلى رؤية رغبة اللاعب في اللعب، فمثلا لا يجد ذلك مع لاعب مثل جاريث بيل.

بيل فقد ثقة المدرب بسبب حالة اللامبالاة وعدم الالتزام في لحظات محددة، لا شك في أن الويلزي لاعب رائع، لكن زيدان يفضل اللاعبين الذين يبذلون جهدًا في التدريبات مثل هازارد ، رودريجو أو فينيسيوس جونيور، إذا كان الأمر متروكًا لزيدان، فسيغيب بيل عن ريال مدريد لمدة عام كامل.

3- إيسكو نفسه لا يرغب في الرحيل

لا يستبعد ريال مدريد دراسة عرض مهم يأتي لإيسكو، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لزيدان، لاعب مالاجا السابق لا يجد أي سبب للمغادرة لأنه يعلم أنه مع الفرنسي سيستمر في الحصول على دقائق.

نفس الأشياء التي لن يستمتع بها سيبايوس على سبيل المثال بعدما عاد منن فترة الإعارة من أرسنال، ولكن يبدو أنه فى طريقة لفترة أخرى إلى ملعب "الإمارات".