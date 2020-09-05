برشلونة يقرر عدم تغريم ميسي بعد امتناعه عن التدريبات

قرر نادي برشلونة الاسباني، عدم تغريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي،بعد تغيبه عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية كما ذكرت شبكة ESPN العالمية وذلك بعد العدول عن قرار الرحيل وقرار البرغوث البقاء في النادي الكتالوني حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

كانت تقارير اسبانية قد ذكرت أن برشلونة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد ميسي مثل غرامات كبيرة من عقده الحالي، بعدما تغيّب عن فحص الكشف عن فيروس كورونا في المدينة الرياضية لبرشلونة، كما تغيّب عن كل الحصص التدريبية التي قادها المدرب الجديد رونالد كومان منذ بداية فترة الإعداد.

ولم يتواجد ميسي في برشلونة بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق الكتالوني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقاءه في ناديه برشلونة الاسباني الموسم المقبل، لينهي سلسلة طويلة من الجدل استمرت على مدار الأيام الماضية حول خروجه من ملعب "كامب نو".

ميسي أدلى بتصريحات نارية خلال بيان له أذاعته قناة TYC الأرجنتينية وهاجم خلاله رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو والذى وصفه بالكاذب ووصف إدارته للفريق الكتالوني بالكارثة.