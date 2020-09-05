كيف تتصرف بشكل صحيح عند سقوط الهاتف فى الماء



نتعرض لمواقف طارئة كثيرة بسبب سقوط الهاتف المفاجئ، والذى يقع أحيانا داخل وعاء من الماء، ولا نعلم كيف نتعامل معه، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها عند التعرض لذلك، هنا نقدم لك خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع " asurion".



خطوات لمحاولة إصلاح هاتف ذكي تالف بسبب الماء

1- إذا سقط الهاتف في الماء ، فقم بإزالته من السائل على الفور، فكلما طالت مدة بقائه هناك، سيتسرب المزيد من السائل إلى الشقوق حول الشاشة أو في مداخل مختلفة.



2- أوقف تشغيل الهاتف واتركه مغلقًا.



3- قم بإزالة الغطاء الواقي.



4- إذا أمكن ، افتح الجزء الخلفي وقم بإزالة البطارية وبطاقة SIM وبطاقة microSD.



5- .استخدم قطعة قماش أو منشفة ورقية لتجفيف هاتفك، ولا تفرك الهاتف حتى يجف، لأنه قد يدفع السائل عن طريق الخطأ إلى الأجزاء الأكثر حساسية بالهاتف.



6- إذا كان الهاتف مغمورًا بالكامل، فقد تحاول تنظيف شقوق الهاتف وفتحاته لامتصاص المزيد من الماء.



7- احتفظ به في مكان بارد وجاف.



8- حيلة وضعه فى الأرز القديمة ليست موثوقة للغاية، لكن عبوات هلام السيليكا أثبتت أنها أكثر فعالية، املأ كيسًا بلاستيكيًا بسحاب بهلام السيليكا وادفن الهاتف في الحقيبة، واترك هاتفك في الحقيبة لمدة 24-48 ساعة على الأقل.



9- بعد السماح لهاتفك بالجفاف تمامًا، قم بتشغيله.



10- إذا لم يتم تشغيله على الفور، فحاول شحنه لمعرفة ما إذا كان ذلك يحدث فرقًا.

