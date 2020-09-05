الأوقاف تُدين نشر رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد

غزة-الرأي

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واستنكرت بشدة الفعل الإجرامي الذي أقدمت عليه صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية العنصرية المتطرفة، المتمثل بإعادة نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "إن إعادة نشر الصحيفة ذاتها نفس الرسوم المسيئة للنبي محمد يمثل استهتار واضح بمشاعر المسلمين وعمل استفزازي يتطلب تحرك إسلامي على كافة المستويات والأصعدة لنصرة نبي الأمة".

وطالبت الأوقاف السلطات الفرنسية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الصحيفة وإغلاقها بشكل كامل، محذرةً من تداعيات هذا الفعل الإجرامي المستنكر والمنافي لكافة الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية.

ودعت الوزارة علماء الأمة ووزراء الأوقاف في العالمين العربي والإسلامي إلى القيام بواجبهم والتحرك بخطوات عملية، أقلها رفع دعاوى قضائية بشكل جماعي في المحاكم الفرنسية للمطالبة بمعاقبة مسئولي الصحيفة وإغلاقها.

وأكدت أن هذا الفعل العنصري يأتي في إطار حملات التشويه والاستهداف للإسلام والمسلمين، وإن لم يواجه اليوم بموقف إسلامي عربي موحد سيفتح المجال لآخرين للتطاول والاعتداء على المعتقدات الرموز الدينية الإسلامية بحجة حرية الرأي والتعبير

وأوضحت الوزارة أن إساءة هذه الصحيفة لسيد الخلق وأشرفهم وخير خلق الله وأكرمهم خُلقًا ورفعة ومنزلة لن ينال من مكانته في قلوب المسلمين كافة.