قريبا مستخدمو انستجرام يمكنهم مشاهدة قصص أصدقائهم على فيس بوك

لاحظ بعض مستخدمي فيس بوك مؤخرًا أنه يمكنهم الآن مشاهدة قصص انستجرام الخاصة بهم مباشرة من داخل تطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسي، حيث سمحت شركة فيس بوك منذ فترة طويلة بالنشر المتزامن لقصص انستجرام على فيس بوك، لكن اختبارًا جديدًا يجلب قصص انستجرام مباشرة على فيس بوك للعرض المباشر.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، ستعرف ما إذا كنت تنظر إلى قصة على فيس بوك أو انستجرام بناءً على اللون المحيط بصورة الملف الشخصي، فتحتوي قصص فيس بوك على دوائر زرقاء، ويكون لقصص انستجرام نفس درجات اللون الوردي/ البرتقالي لرمز التطبيق.

ويوضح فيس بوك، أنه لا شيء بشأن من يمكنه رؤية قصصك يتغير، فقط متابعوك على انستجرام الذين ربطوا حساباتهم على فيس بوك، والذين يمكنهم بالفعل مشاهدة قصصك، سيرون الخيار الجديد داخل فيس بوك.

كما أنهم حتى في هذه الحالة، تقول لقطة شاشة عن الميزة: "الأشخاص على فيس بوك الذين لا يتابعونك على انستجرام لا يمكنهم رؤية قصتك".

وأكد مات نافارا مع متحدث باسم فيس بوك، أن هذا "اختبار محدود"، وأن الشركة ستستمع إلى التعليقات.

وأشار المتحدث إلى أن الميزة تحترم جميع إعدادات الخصوصية الحالية، مضيفا أن مستخدمي انستجرام لديهم خيار الاحتفاظ بقصصهم بعيدًا عن فيس بوك تمامًا إذا رغبوا في ذلك.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث جهود شركة فيس بوك لتقريب منصاتها، حيث إنها في الشهر الماضي، بدأت في دمج دردشة ماسنجر وانستجرام، وسيصبح واتس آب في النهاية جزءًا من تجربة الدردشة الموحدة هذه.