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صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين

06 أيلول / سبتمبر 2020 03:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدًا الاثنين عبر فروع بنك البريد.

 ودعت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" المستفيدين إلى الإلتزام بآلية الصرف حسب الأحرف الأبجدية مع ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.

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