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مباحث التموين تُتلف 50 طناً من علف التسمين في رفح

06 أيلول / سبتمبر 2020 03:39

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غزة- الرأي:

أتلفت قسم الأمن الغذائي في مباحث التموين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الزراعة 50 طناً من علف تسمين العجول، بسبب فسادها ومخالفتها للمواصفات ومعايير الجودة الفلسطينية.

وأوضحت المباحث أن وزارة الزراعة أصدرت قراراً بإتلاف "50" طن عبارة عن 1000 كيس من علف تسمين عجول ضبطت بحوزة التاجر "خ.ع" بسبب تعرضها للتسوس وإصابتها بالديدان ومخالفتها للمواصفات .

ولفت إلى أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة حسب الأصول المتبعة من قبل لجنة مختصة شكلتها وزارة الزراعة بالاشتراك مع قسم الأمن الغذائي في مباحث التموين .

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