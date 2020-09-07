أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية في جهاز النقال

يمكن أن تساعدك تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية في تتبع موقع أطفالك، ومعرفة مع من يتواصلون عبر الإنترنت، وتعيين قيود على مقدار الوقت اليومي الذي يقضونه أمام الشاشة ومنعهم من مشاهدة مواقع الويب المرفوضة.

فيما يلي أهم تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية، بحسب ما أورد موقع تومز غايد الإلكتروني:

تطبيق Net Nanny

يتميز بتصميمه الحديث، وهو من بين أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية، ويتوفر على نظامي أندرويد وiOS. يمكن لـ Net Nanny تتبع موقع طفلك، وعرض سجل مواقعه وتعيين الوقت المخصص والجداول الزمنية بشكل جيد على كلا النظامين الأساسيين. يتيح لك إصدار iOS حظر عشرات التطبيقات على هاتف طفلك؛ في حين يتيح لك نظام أندرويد حظرها جميعاً.

أضاف Net Nanny مؤخرًا ميزة فحص المحتوى التي تعمل ضمن تطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعية، بما في ذلك إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، بدلاً من حظرها أو السماح بها بالكامل فيما لا يقدر هذا التطبق على مراقبة المكالمات أو الرسائل النصية.



تطبيق Norton Family



يعمل هذا التطبيق على جدولة الوقت وتصفية الويب والمراقبة على كل من iOS وأندرويد، لكن إدارة التطبيقات ومراقبة الرسائل النصية لا تعمل في نظام iOS على الإطلاق.



يأتي برنامج Norton Family مجانًا إذا اخترت أحد أكثر مجموعات برامج مكافحة الفيروسات تكلفة من Norton، مثل Norton 360 Deluxe، والتي غالبًا ما يتم خصمها إلى أقل من 50 دولارًا في السنة.