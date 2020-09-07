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أزمة سواريز تدفع يوفنتوس نحو كافاني

07 أيلول / سبتمبر 2020 06:45

أزمة سواريز تدفع يوفنتوس نحو كافاني
أزمة سواريز تدفع يوفنتوس نحو كافاني

عاد يوفنتوس للتفاوض مع النجم الأوروجواياني، إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، وفقا لتقرير صحافي إيطالي.
فقد ذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أول من أمس، أن يوفنتوس تواصل مع كافاني لمحاولة التعاقد معه، بعدما واجه صعوبة في ضم كل من، لويس سواريز مهاجم برشلونة، وإيدين دجيكو نجم روما.
وأبرزت الشبكة أن سواريز يحتاج للتفاوض مع البارسا، بشأن رحيله عن الفريق، بالإضافة لضرورة الحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، كي لا يشغل مكانًا مخصصًا للاعبين من خارج الاتحاد.
أما كافاني فيمتلك بالفعل جواز سفر إيطالي، ما يسهل إمكانية انضمامه للبيانكونيري.
كما أن دجيكو غير مقتنع بفكرة الانضمام إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان، وهو ما يجعل الأوروجواياني الخيار الأمثل للسيدة العجوز.
يذكر أن كافاني، سبق له لعب 213 مباراة بالدوري الإيطالي، تمكن فيها من تسجيل 112 هدفًا. 

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