برشلونة يصالح ميسي بصفقة من العيار الثقيل

كشفت العديد من المصادر الصحافية في إسبانيا، أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، وجه بسرعة التحرك لحسم واحدة من الصفقات الكبرى المنتظرة، لتدعيم مشروع المدرب الجديد رونالد كومان، والأهم من ذلك، لمصالحة القائد ليونيل ميسي بعد إجباره على البقاء.

ونقلت صحيفة “آس” عن موقع “Goal” العالمي، أن النادي الكتالوني، بصدد التقدم بعرض رسمي للمسؤولين في نادي إنتر، من أجل الحصول على شريك البرغوث في هجوم المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ليتسلم الراية بعد ابن قارته الأوروغوياني لويس سواريز، الذي أوشك على مرافقة كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس.

وكشف نفس المصدر، أن الإدارة الكتالونية رصدت حوالي 65 مليون يورو، لنقل صاحب الـ23 عاما من “جوسيبي مياتزا” إلى “كامب نو” في أسرع وقت ممكن، فيما وصفه التقرير بـ “المحاولة الأخيرة”، لإبرام الصفقة المؤجلة منذ ميركاتو 2019، لمغالاة النادي الإيطالي في شروطه المادية آنذاك.

في السياق ذاته، شككت الصحيفة المقربة من ريال مدريد في إمكانية إتمام الصفقة، على الأقل هذا الصيف، وذلك لتمسك المسؤولين في معقل الأفاعي بمهاجم أنطونيو كونتي الأول، كما أقر المدير الرياضي بيبي ماروتا في أكثر من مناسبة، بأن لاوتارو ليس للبيع بأي ثمن، هذا بجانب، تعقد خروجه، بعد انتهاء مهلة تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بنحو 110 مليون يورو.

ولم يتمكن وصيف الليغا من تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارتينيز يونيو / حزيران الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالخزينة بعد جائحة كورونا، مما سيصعب مهمة برشلونة في التفاوض مع المسؤولين في النيراتزوري، أولا لصعوبة إقناعهم بالبيع بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي السابق، ثانيا لرغبتهم في تطوير الفريق، لمساعدة كونتي على إنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الكالتشيو، حسبما أفادت آس.

ويسعى مجلس إدارة برشلونة لتهدئة الأوضاع مع القائد ليونيل ميسي، بعد انقلابه الأخير على النادي، بالتقدم بطلب رسمي لمغادرة “كامب نو”، وفقا لبنود العقد الموقع عام 2017، إلا أنه صُدم من موقف بارتوميو ومجلسه المعاون، بوضع الشرط الجزائي -700 مليون يورو- مقابل إطلاق سراحه، ما دفعه لتأجيل فكرة الرحيل إلى أن تنتهي السنة الإضافية في منتصف العام الجديد، بدلا من حل النزاع في المحاكم.

ولا يعتبر لاوتارو مارتينيز المهاجم الوحيد المرشح لدخول مشروع كومان مع اقتراب رحيل سواريز، هناك أيضا مواطنه الهولندي ممفيس ديباي، هو الآخر ليس بعيدا عن البرسا، بناء على أنباء كتالونية، تؤكد أن الإدارة في طريقها للتوقيع معه مقابل حصول ليون على 25 مليون يورو.