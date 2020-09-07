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الاتحاد الجزائري يلغي بطولة الكأس

07 أيلول / سبتمبر 2020 06:52

الاتحاد الجزائري يلغي بطولة الكأس
الاتحاد الجزائري يلغي بطولة الكأس

أفادت تقارير إخبارية بأن اتحاد الكرة الجزائري قرر إلغاء بطولة الكأس لعام 2020، بعدما جرى تعليقها منذ منتصف آذار/مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكشف التلفزيون الرسمي أن الاتحاد الجزائري قرر مبدئيا إلغاء هذه البطولة في انتظار ترسيم هذا القرار بعد موافقة مكتبه التنفيذي لاحقا.

من جانبه، أكد تلفزيون “الهداف” أن قرار الإلغاء رسمي، وأن الاتحاد الجزائري سيجري القرعة بين اتحاد بسكرة وشباب أهلي برج بوعريريج لاختيار أحدهما لتمثيل الجزائر في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونيفدرالية) بجانب وفاق سطيف الذي احتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري.

ولفت ذات المصدر أن فريقي أتلتيك بارادو واتحاد بلعباس أعلنا انسحابهما إراديا من عملية القرعة التي لم تعن أندية جمعية وهران وأمل بوسعادة ووداد بوفاريك لعدم حيازتهم على رخصة النادي المحترف.

واجتمع اتحاد الكرة الجزائري بمسؤولي الأندية التي وصلت إلى دور الثمانية اليوم الأحد، لمناقشة مصير هذه البطولة.

وبلغ وفاق سطيف رفقة أهلي شباب برج بوعريريج، واتحاد بلعباس، واتحاد بسكرة وأمل بوسعادة وأتلتيك بارادو، وجمعية وهران ووداد بوفاريك دور الثمانية الذي لعبت منه مباريات الذهاب فقط إثر توقف النشاط الرياضي في الجزائر.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الجزائري كان أعلن نادي شباب بلوزداد بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019 / 2020، قبل ثماني جولات من ختام الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

(د ب أ)

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