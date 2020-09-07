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المالية : بدء تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

07 أيلول / سبتمبر 2020 12:59

المالية : بدء تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات
المالية : بدء تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

غزة- الرأي

اعلنت  وزارة المالية، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول للعام الدراسي 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه( الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) أن يستفيد من التسجيل،  بمبلغ 300 شيكل فقط تخصم من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.
وأوضحت أن الطالب عليه أن يكون  مسجل للفصل الاول من العام الدراسي 2020/2021، لافتة إلى أن الأولوية لمن يسجل أولاً فالعدد محدود.

وأفادت أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من تاريخ 26/9/2020م وحتى نهاية السحب والإضافة، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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