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التنمية تنشر رابط الاستعلام عن المنحة القطرية

07 أيلول / سبتمبر 2020 06:32

صرف المنحة القطرية
صرف المنحة القطرية

غزة- الرأي:

للاستعلام عن المنحة القطرية اضغط هنا.

يتبع

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