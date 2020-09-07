التنمية تنشر رابط الاستعلام عن المنحة القطرية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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07 أيلول / سبتمبر 2020 06:32
غزة- الرأي:
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يتبع
الكتلة الإسلامية للمهندسين تواصل مبادراتها المجتمعية وتدعم لجان مواجهة كورونا
18:32التنمية تنشر رابط الاستعلام عن المنحة القطرية
17:28الصحة: نُولي اهتمامًا كبيرًا بمرضى الكلى لوقايتهم من كورونا
14:41الصحة: وفاة مواطنة بفيروس كورونا في غزة
14:073 وفيات و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة
13:37التنمية: صرف المنحة القطرية سيكون عبر قرابة 200 نقطة صرف
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