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الصحة: فتح المراكز الصحية لتطعيم الأطفال بدءًا من الأربعاء

07 أيلول / سبتمبر 2020 07:12

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

غزة- الرأي:

أعلن نائب مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة "موسى عابد" عن فتح باب بعض المراكز الصحية لتقديم خدمة تطعيم الأطفال في جميع محافظات غزة إبتداء من صباح بعد غد الأربعاء.

وقال عابد "إن مراكز الرعاية الاولية ستستمر في تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات التطعيم للاطفال فقط فى المراكز التالية منطقة غزة( مركز شهداء الزيتون، مركز القبة ،مركز الفلاح ، و مركز شهداء الدرج ) ومنطقة الوسطى مراكز(دير البلح،وادي السلقا،الزوايدة) ومنطقة خان يونس مراكز(بني سهيلا،شهداء خان يونس، القرارة،عبسان الكبيرة)ومنطقة رفح مراكز(شهداء رفح،تل السلطان)".

ونوه إلى أن مركزي الزوايدة ووادي السلقا سيتم العمل بها بدءا من يوم السبت القادم وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح عابد أنه تم تقسيم الأطفال حسب فئاتهم العمرية تفاديا للازدحام: حسب الآتي

  • تطعيم الأطفال المواليد لمدة يومين من يوم الاربعاء الى الخميس.
  • تطعيم الأطفال ممن يبلغون عمر الشهر يتم تطعيمهم يوم السبت فى تاريخ 12.
  • تطعيم الاطفال عمر الشهرين يومي الاحد والإثنين تاريخ 13+14.
  • تطعيم الاطفال عمر الأربع شهور يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 15+16.
  • تطعيم للاطفال عمر الستة شهور يومي الخميس والسبت تاريخ 17+19.
  • تطعيم للاطفال عمر السنة يومي الاحد والاثنين20+21.
  • تطعيم الاطفال الذين تبلغ أعمارهم العام والنصف، يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 22+23  .

وأكد عابد أنه في ظل الظروف الحالية فإن الادارة العامة للرعاية الأولية تعمل جاهدة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات المجتمعية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة، ودون تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى (كوفيد-19).

وشدد على أهمية التباعد الجسدى على أن تكون مسافة التباعد أكثر من متر داعيا جميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية و مكافحة العدوى.

وجدد عابد تأكيده على ضرورة ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين على حد سواء الى جانب التأكيد على ان يرافق الطفل مرافق واحد فقط ،و الالتزام بالمواعيد والتواريخ المحددة للمحافظة على الوقاية والسلامة.

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