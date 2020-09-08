3 أندية تستهدف بيليرين ظهير أرسنال..وسان جيرمان الأقرب

يقترب الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لـ نادى أرسنال من الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال الصيف الحالى، ووفقاً لما ذكره موقع "فوت ميركاتو"الفرنسي، إن بيليرين بات محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أبدى فيه ناديه أرسنال استعداده للإستغناء عنه لاسيما في وجود سيدريك سواريس وميتلاند نايلز.

أضاف، أن كلاً من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وباير ليفركوزن، يترقبون موقف هيكتور بيليرين مع أرسنال.

تابع، إن باير ليفركوزن الذي انتعشت خزائنه مؤخرًا جراء صفقة بيع كاي هافيرتز إلى تشيلسي مقابل 70 مليون استرليني، أبدى استعداده للتعاقد مع اللاعب، ولكن الجانرز لديه اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان.

ويرغب سان جيرمان في ضم ظهير أيمن خلفًا لتوماس مونييه، حيث يوجد أكثر من لاعب على راداره على غرار جبريل سيديبي (إيفرتون) وسيرج أورييه (توتنهام - الذي يفاوضه ميلان أيضًا) وماكس آرونز (نورويتش) وسيرجينيو ديست (أياكس).

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد النني لا يزال ضمن لاعبو أرسنال المعروضون للبيع خلال الصيف الجاري، رغم تألقه فى مباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول ومساهمته في فوز الجانرز باللقب بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

وفى تقرير عن اللاعب الفرنسي ماتيو جيندوزي، ذكرت صحيفة "مترو" أنه أول لاعب مطروح للبيع هذا الصيف، ولكن ليس وحده يوجد أيضًا معه محمد النني ولوكاس توريرا.

ورغم نية أرسنال الاستغناء عن لاعبين في الوسط دفعة واحدة، إلا أنه يمتلك جرانيت تشاكا، واقترب من استعادة داني سيبايوس وكذلك الرغبة الشديدة في ضم توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وقبل عودة النني إلى أرسنال، تلقى العديد من العروض من أندية تركيا على غرارجلطة سراي وفنربخشة وناديه السابق بشكتاش، إلى جانب عرض جديد من الدوري الايطالي عبر سامبدوريا.

وشارك محمد النني في مباراة ودية لأرسنال تحت قيادة أرتيتا كلاعب أساسي، قبل أن يشارك أساسيًا أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية وقد قدم أداءا جيدا في كلا المباراتين.

وانضم محمد النني إلى أرسنال عام 2016 بعدما تعاقد معه المدرب المخضرم آرسين فينجر، قبل أن يجد نفسه خارج ملعب "الإمارات" بعد رحيل الفرنسي.