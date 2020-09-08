تشيلسي يستهدف إغلاق ملف الميركاتو الصيفي بضم حارس بارز

يكثف نادي تشيلسي الإنجليزي، محاولاته من أجل إكمال خريطة انتقالاته الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021، وحسم نادى تشيلسي 5 صفقات هامة لتدعيم البلوز فى الموسم المقبل، وهى حكيم زياش (أياكس)، تيمو فيرنر (لايبزيج)، كاى هافيرتز (باير ليفركوزن)، تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان)، بن تشيلويل (ليستر سيتي).

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"الإنجليزي، إن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يبحث عن حسم صفقة حارس المرمى أخر اهدافه فى إنتقالات الصيف الحالى، حيث يريد ضم حارس بارز بعد أن فقد الثقة في كيبا أريزابالاجا قرب نهاية الموسم الماضي.

أضافت، أنه تم ربط تشيلسي بضم عدد من الحراس فى أوروبا، أبرزهم إدوارد ميندي حارس مرمى رين، والحارس الثاني في مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو، كما عُرض على النادى حارس أياكس أندريه أونانا.

واختتمت، أنه من غير المرجح أن يتم التوقيع مع حارس مرمى قبل مباراة تشيلسي الأولى هذا الموسم في برايتون يوم الإثنين المقبل، لذلك يواجه لامبارد قرارًا بشأن ما إذا كان سيبدأ بالحارس كيبا أو ويلي كاباليرو، ومن ثم يتم حسم صفقة حارس المرمى.

وأعلن تشيلسي الإنجليزي، عن تعاقده مع النجم الشاب كاى هافيرتز، قادما من فريق باير ليفركوزن الألماني، بعقد لمدة 5 سنوات، ليبقى مع الفريق حتى عام 2025، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صفقة إنضمام كاى هافيرتز، كلفت خزينة تشيلسي، مبلغ 62 مليون إسترليني.

وتحدث النجم الألماني، للموقع الرسمى للبلوز، قائلا:"سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا، بالنسبة لي هو حلم أصبح حقيقة أن أصبح لاعبا في ناد كبير مثل تشيلسي، ولا أستطيع الانتظار حتى مقابلة جميع اللاعبين والمدربين".



وكان هافيرتز، قد وصل لندن بعدما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، السماح له بمغادرة معسكر منتخب المانشافت، من أجل إكمال إجراءات انتقاله لصفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

ويعد كاى هافيرتز، خامس صفقات تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاحه فى ضم الرباعى، حكيم زياش من أياكس الهولندى، تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، تياجو سيلفا فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان والمدافع مالانج سار.

وينطلق الموسم الجديد، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يوم 12 سبتمبر الجارى، ويلعب تشيلسي، أولى مبارياته مع مضيفه فريق برايتون.