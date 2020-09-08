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ريال مدريد يصارع أتلتيكو على لاعب وسط إسبانيول

08 أيلول / سبتمبر 2020 07:35

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صراع بين ناديي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو على التعاقد مع مارك روكا لاعب وسط فريق إسبانيول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يراه نادي ريال مدريد هو البديل المناسب للنجم البرازيلي كاسيميرو.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع اللاعب الشاب تحسبًا لرحيل توماس بارتي حيث دخل نادي أرسنال في مفاوضات قوية مع الأخير، لاسيما بعد فشل أتلتيكو في التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة السابق الذي قرر الانتقال إلى إشبيلية.

وأشار الموقع إلى أن الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب هو 40 مليون يورو، وهو مبلغ لا يرغب أي نادٍ في دفعه ، بالنظر إلى الوضع الحالي بسبب وباء كورونا.

ويرتبط عقد اللاعب حتى 2022 المقبل، ولهذا السبب يريد النادي الكتالوني التفاوض على بيعه ليكون قادرًا على كسب المال قبل أن يغادر حراً عند انتهاء عقده أو يرحل بسعر أقل في الصيف المقبل.

ريال مدريد ليس واضحا فيما يخص صفقة نجم اسبانيول، في إطارر سعيه للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الشاب كامافينجا لاعب وسط رين.

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