أبل تطرح بديلا لهاتف iPhone XR فبراير المقبل

ظهرت معلومات متضاربة فى السابق حول مستقبل iPhone XR، لكن يدعى المسرب Komiya أنه بعد تقديم iPhone 12، ستتوقف Apple عن بيع iPhone 11 Pro و Pro Max، كما سيتم وقف بيع iPhone XR من السوق بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، ووفقا للتسريبات من المتوقع أن تطلق شركة آبل نموذجًا جديدًا باسم iPhone 12s فى الربع الثانى من عام 2021.

واعتادت شركة آبل إطلاق طرازات S فى الماضى، ولكن كتحديثات سنوية متواضعة، لكن إذا كانت الشائعات الجديدة حقيقية، فسيتم إصدار iPhone 12s بعد بضعة أشهر من طرح iPhone 12 للبيع.

بالعودة إلى iPhone 12s ، سيتم الإعلان عن هذا البديل فى فبراير 2021، وبناءً على هذا الافتراض، سيتم بيع iPhone 12s بسعر 800 دولار، ونتوقع أن يكون هناك الكثير من القواسم المشتركة مع iPhone 12 Pro أكثر من iPhone 12 القياسي.

كان جون زانج، المحلل فى شركة Rosenblatt للأوراق المالية، قد ادعى سابقًا أن LTE iPhone 12 ليس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع طرازات 5G. كان يتوقع أيضًا أن تطلق Apple طرازين من الجيل الرابع فقط، لكن هذا يبدو غير مرجح فى الوقت الحالي.

من المحتمل أن تحتوى جميع نسخ iPhone 12 الجاهزة للجيل الخامس على مجموعة شرائح A14 Bionic القادمة وشاشات OLED ، كما سيأتى iPhone 12 و iPhone 12 Max بنظام كاميرا مزدوجة، وستحتوى نسخ Pro على إعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر عمق LiDAR.