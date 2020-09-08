أسباب قد تؤدى لحظر بريدك الإلكترونى.. احذر



يتعرض العديد من مستخدمي الإنترنت لمشكلة حظر بريدهم الإلكتروني وحرمانهم من الاستفادة من خدماته أحيانا، فما الأسباب التي قد تقف وراء هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ومدير معهد علوم الاتصالات التابع لجامعة Synergy الروسية، ستانيسلاف كوساريف: "جميع الشركات المسؤولة عن خدمات البريد الإلكتروني لها الحق في حظر حسابات بعض المستخدمين في حال لاحظت وجود عمليات قرصنة رقمية أو عمليات إرسال بريد عشوائي للمستخدمين، كما يمكن لهذه الشركات حظر بريد شخص ما بناء على طلب من الوكالات الحكومية أو الهيئات المختصة في الدولة، هناك عدة طرق لتفادي مثل هذا النوع من المشكلات".



وأضاف: "عندما ننشئ حسابا إلكترونيا على Mail.ru أو Yandex على سبيل المثال فإننا نوافق على شروط استخدام خدمات هذه المواقع بشكل أوتوماتيكي دون أن ننتبه لبنود هذه الشروط، إذا قرأنا الشروط بعناية نلاحظ أن المخدم البريدي له الحق في حذف أو حظر بريد أحد المستخدمين، أو حتى منع المستخدم من الوصول إلى حسابه الإلكتروني دون ذكر الأسباب أو حتى تنبيهه بذلك مسبقا، ووفقا للإحصائيات فإن حظر الحسابات يحصل عادة عندما يلاحظ وجود نشاط إلكتروني مشبوه مثل محاولة الدخول إلى حساب معين من جهاز أو مكان جديد، أو محاولة تخمين عشوائي لكلمات المرور للدخول إلى حساب إلكتروني ما"، حسب روسيا اليوم.



ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر بعض الحسابات الإلكترونية وفقا للخبير أيضا هو "إرسال كميات كبيرة من الرسائل الجماعية من تلك الحسابات، والشكاوى التي قد يقدمها المستخدمين على تلك الرسائل، ففي هذه الحالة توضع الحسابات المذكورة في اللوائح السوداء".