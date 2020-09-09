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رابطة الأندية الأوروبية تدعو يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الخمسة

09 أيلول / سبتمبر 2020 07:52

رابطة الأندية الأوروبية تدعو يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الخمسة
رابطة الأندية الأوروبية تدعو يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الخمسة

 ترغب رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للسماح بإجراء خمسة تبديلات خلال المباريات التابعة له مثل دوري أبطال أوروبا في موسم 2020 2021، آسوة بما حدث في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال اندريا انييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خلال الجمعية العمومية الافتراضية لإيكا الثلاثاء أن الرابطة ترغب في طرح هذه المسألة على أجندة اللجنة التنفيذية لليويفا يوم 24 أيلول الجاري. وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في الموسم الماضي لمساعدة الفرق على تفادي الإنهاك خلال الأجندة المزدحمة بالمباريات عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقفه لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا، مع إمكانية استمرار تطبيق القاعدة في الموسم المقبل. ومن المقرر أن تستخدم الدوريات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قاعدة التبديلات الخمسة في ظل ازدحام أجندة المباريات وصولا إلى فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

وعاد يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الثلاثة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد، وكذلك في دوري الأمم الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا. وانييلي نفسه الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا أكد أنه ينبغي تمديد العمل بالقاعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لأحداث اتساق في كرة القدم الأوروبية وحماية صحة اللاعبين.

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