رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي

يتحضر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، للموسم الجديد من أجل كسر بعض الأرقام القياسية القريبة إليه، أولها ينتظره في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليدز يونايتد ضيفا على ملعب “أنفيلد”، معقل فريق “الريدز” حامل اللقب، السبت المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية من “البريميرليغ”.

وفي حال نجح صلاح في هز شباك الفريق الضيف سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

وسجل “الفرعون” المصري أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وسيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم القياسي، بعد تيدي شيرنغهام، مهاجم توتنهام، الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

وسجل صلاح 19 هدفا في الدوري، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل مهاجم في البريميرليغ.