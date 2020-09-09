وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توجه عقوبة لموظف بسبب إفشاء أسرار العمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار لمتضرري "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و1313 إصابة بـ"كورونا" في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 36 محضر ضبط لتجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد تفحص عينات لإسطوانات غاز سعة 12 كيلو وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد تنظم جولات ميدانية على محلات بيع الذهب بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي يضع تصوراً لآلية دوام الموظفين خلال فترة رفع الحظر وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" في مواجهة كورونا.. رفعٌ للمعنويات وشحذٌ للهمم وكالة الرأي الفلسطينية "أبو زاهر" يثمن جهود طواقم الإسعاف والطوارئ في مواجهة"كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"

09 أيلول / سبتمبر 2020 10:13

التنمية الاجتماعية اعتماد7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"
التنمية الاجتماعية اعتماد7 مليون دولار لمتضرري

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار، للأسر المتضررة من انتشار فايروس كورونا.

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت، إنه تم اقرار واعتماد 7 مليون دولار للفئات المتضررة من انتشار مرض الكورونا بغزة.

وأوضحت أنه جاري إعداد وتجهيز الكشوف الخاصة بهذه الفئات بالتنسيق مع الجهات الحكومية  ذات العلاقة، تمهيدا للشروع في صرف المبلغ المخصص لتلك الفئات.

وبينت  أنه ستيم الصرف للأسر المتضررة من كورونا، بعد الانتهاء من صرف المنحة القطرية للاسر المتعففة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟