التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار لمتضرري "كورونا"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم مساعدات بقيمة 7 مليون دولار، للأسر المتضررة من انتشار فايروس كورونا.

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت، إنه تم اقرار واعتماد 7 مليون دولار للفئات المتضررة من انتشار مرض الكورونا بغزة.

وأوضحت أنه جاري إعداد وتجهيز الكشوف الخاصة بهذه الفئات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا للشروع في صرف المبلغ المخصص لتلك الفئات.

وبينت أنه ستيم الصرف للأسر المتضررة من كورونا، بعد الانتهاء من صرف المنحة القطرية للاسر المتعففة.