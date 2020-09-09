المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر

غزة- الرأي

سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بإدخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك" عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، لصالح التجار في القطاع.

وقال مدير دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات م. أمين حبيب، إن الإطارات التي دخلت لغزة بجودة ممتازة، وخضعت للفحص والتدقيق من الجهات المختصة.

وأضاف "حبيب" أن الإطارات تم عرضها لأشعة الشمس لفترة من الزمن بجانب المعبر؛ كإجراء احترازي معتمد على المعابر لمواجهة فايروس "كورونا".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت إطارات لغزة في 27 من مايو الماضي.



من جانبه، أكد الدكتور محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الوزارة تعمل على التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الحصار الإسرائيلي, و ذلك من خلال السماح للتجار لإدخال الإطارات من الجانب المصري على أن تكون مطابقة للمواصفات والجودة العالمية تحقيقا للسلامة على الطرقات.



و أوضح الكحلوت أن الإحتلال الإسرائيلي يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني و تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال منع إدخال العديد من أنواع المركبات