وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| بلدية غزة تجري أعمال صيانة لمفترق السرايا وسط المدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 30 محضر ضبط وتحيل 33 تاجرا للنيابة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| طوارئ زراعة الوسطى تنفذ زيارات رقابية على نقاط بيع الأسماك والخضار وكالة الرأي الفلسطينية معلمات مدرسة حمد الثانوية للبنات يبدعن في التواصل مع طالباتهن وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستمر في تعقيم الشوارع والتجمعات السكانية وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. حينما قالت المقاومة كلمتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن تسجيلها 87 إصابة جديدة بالكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع اليوم بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون غرب رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية اندحار الاحتلال عن غزة .. هل ابتلعها البحر؟
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر

09 أيلول / سبتمبر 2020 01:04

المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر
المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر

غزة- الرأي

سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بإدخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك"  عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة،  لصالح التجار في القطاع.

وقال مدير دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات م. أمين حبيب، إن الإطارات التي دخلت لغزة بجودة ممتازة، وخضعت للفحص والتدقيق من الجهات المختصة. 
وأضاف "حبيب" أن الإطارات تم عرضها لأشعة الشمس لفترة من الزمن بجانب المعبر؛ كإجراء احترازي معتمد على المعابر لمواجهة فايروس "كورونا". 


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت إطارات لغزة في 27 من مايو الماضي.


من جانبه، أكد الدكتور محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الوزارة تعمل على التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الحصار الإسرائيلي, و ذلك من خلال السماح للتجار لإدخال الإطارات من الجانب المصري على أن تكون مطابقة للمواصفات  والجودة العالمية تحقيقا للسلامة على الطرقات.


و أوضح الكحلوت أن الإحتلال الإسرائيلي يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني و تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال منع إدخال العديد من أنواع المركبات

المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر 119040401_883744658821275_9180383932865251970_n (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟