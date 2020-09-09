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الداخلية: لم تثبت إدانة الضابط أبو عجوة بالتهم المنسوبة له

09 أيلول / سبتمبر 2020 04:22

بيان الداخلية
بيان الداخلية

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أنها أفرجت عن الضابط في جهاز الأمن الداخلي (محمد عمر أبو عجوة) حيث أنه لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه؛ وذلك بعد تم توقيفه في يونيو الماضي على خلفية الاشتباه الأمني.

وجددت الداخلية تأكيدها في بيان لها، أنه لم يصدر عنها أي بيان سابق بخصوص هذه القضية.

وأشارت إلى أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، وهي من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.

وشددت الداخلية على أن أجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.

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