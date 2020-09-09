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المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات

09 أيلول / سبتمبر 2020 06:37

المالية : بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطينمن المستحقات
المالية : بدء تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطينمن المستحقات

غزة- الرأي

أعلنت  وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه( الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) أن يستفيد من التسجيل، بمبلغ 500 شيكل فقط من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

وأفادت أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني ابتداء من  يوم الأحد  القادم 13/9/2020م وحتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2021.

كما أوضحت أنه يحق الاستفادة لكل من الطلاب الجدد ،الطلاب المنتظمين في الدراسة والمسجلين للفصل الاول أو الثاني من العام الدراسي 2020/2021 ، الخريجين ممن لم يتبقى عليهم ساعات دراسية وعليهم ديون على الجامعة تتم الاستفادة بحد أقصى مبلغ 500 شيكل من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

ونوهت أنه لمن يرغب في التسجيل  عليه الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).

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