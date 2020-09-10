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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شاهد أول صورة رقمية في العالم بدقة 3200 ميجابكسل

10 أيلول / سبتمبر 2020 07:30

شاهد أول صورة رقمية في العالم بدقة 3200 ميجابكسل
شاهد أول صورة رقمية في العالم بدقة 3200 ميجابكسل


التقط باحثو ستانفورد صورًا بدقة 3200 ميجابكسل، وهي الأكبر على الإطلاق، باستخدام أجهزة استشعار ستكون جزءًا من أكبر كاميرا رقمية في العالم، وفقًا لمدونة SLAC National Accelerator Laboratory، وسيتم تثبيت الكاميرا في تلسكوب Legacy Survey of Space and Time (LSST) التابع للجامعة في تشيلي، والذي سيدرس الطاقة المظلمة والمادة المظلمة ويخلق أكبر فيلم فلكي على الإطلاق.
 
وتعد الصور كبيرة جدًا، حيث إنها في الواقع، تتطلب 378 شاشة تلفزيون فائقة الدقة 4K لعرض إحداها بالحجم الكامل، وفقا لما ذكره موقع "engadget"، حيث يمكنك أيضًا رؤية كائنات صغيرة خافتة لا تستطيع الكاميرات الأخرى التقاطها.
 
 
كما أنه الدقة عالية جدًا بحيث يمكنك رؤية كرة الجولف من على بعد 15 ميلاً، ويمكن لأجهزة الاستشعار اكتشاف الأشياء التي تكون أكثر قتامة 100 مليون مرة مما هي مرئية بالعين المجردة.
 
أصبح هذا الأداء المذهل ممكنًا من خلال 189 مستشعرًا، تُعرف بالأجهزة المقترنة بالشحن (CCDs) التي يبلغ قياس كل منها 16 ميجا بكسل.
 
 ويتم حزم CCDs في وحدات تسمى "الطوافات"، والتي تشكل المستوى البؤري للكاميرا، ويوجد 21 طوفًا بالإضافة إلى أربعة أطواف خاصة غير مستخدمة للتصوير.
 
كما يحتوي المستوى البؤري على 3.2 مليار بكسل، وتم إدخال كل من الطوافات، التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار للقطعة الواحدة، في شبكة للمستوى البؤري على مدار ستة أشهر.
 
وتعد الصور التي تبلغ 3200 ميجابكسل هي نتيجة لاجتياز المستشعرات اختبارًا أوليًا مهمًا، ولا يزال أمام الفريق عمل صعب للقيام به في بناء بقية الكاميرا، كما من المتوقع أن يبدأ الاختبار النهائي في منتصف عام 2021.
 

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