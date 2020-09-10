وكالة الرأي الفلسطينية ما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيار معقم اليدين؟ وكالة الرأي الفلسطينية "مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس" وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أسماك يمكنها المشي على اليابسة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحصل على نظام أندرويد 11 الجديد بهاتفك الذكى؟ وكالة الرأي الفلسطينية شاهد أول صورة رقمية في العالم بدقة 3200 ميجابكسل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية حماس: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع تخلي عن فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية نعيم: فتح سفارات الدول بالقدس انتهاك للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية طالبان من غزة يصممان تطبيقاً يسمح لمن يرتدي "الكمامات" بدخول المؤسسات
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس"

10 أيلول / سبتمبر 2020 07:36

"مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس"

أعلنت "مايكروسوفت" الثلاثاء أنها تتحضر لطرح جهازها لألعاب الفيديو "إكس بوكس اس"، وهو نسخة مصغرة من مجموعتها الجديدة لمنصات الألعاب، بسعر 300 دولار.

وكتبت المجموعة العملاقة في تغريدة عبر تويتر بعد تسريب معلومات بشأن المنتج الجديد "إكس بوكس سيريز أس" مع أداء من الجيل الأحدث في أصغر جهاز إكس بوكس".

ويطرح الجهاز الجديد رسميا في العاشر من تشرين الثاني/نوفبمر وهو مصمم لألعاب على شكل برمجيات وخدمات عبر الإنترنت بدل تخزينها على الجهاز، بحسب فيديو ترويجي للعلامة التجارية.

ويبدو ان الخريف سيشهد نشاطا كبيرا في قسم ألعاب الفيديو في "مايكروسوفت"، خصوصا مع إطلاق خدمة ألعاب عبر أنظمة الحوسبة السحابية وإطلاق "إكس بوكس سيريز إكس" أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

ومن المقرر دخول منصة الألعاب على أنظمة الحوسبة السحابية "إكس كلاود" بحلول نهاية الشهر، بدءا بمشتركي "إكس بوكس غايم باس ألتيمت" وهي مكتبة ألعاب "إكس بوكس" متاحة مقابل اشتراك.

أما جهاز "إكس بوكس سيريز إكس" فلم يُعلن عن سعرها، غير أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن توجه لطرحه بسعر 500 دولار اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟