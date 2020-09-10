برشلونة يكتسح ريال مدريد ويسجل رقماً قياسياً عالمياً

رغم موسمه الكارثي الذي ختمه بهزيمة ساحقة أمام بايرن ميونيخ 8-2، فإن نادي برشلونة الإسباني أصبح أول ناد لكرة القدم في العالم يصل إلى 10 ملايين مشترك على قناته في يوتيوب.

واحتفل النادي الكتالوني بهذه المناسبة مع جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر على قناته فيديو خاصا لأكثر المقاطع مشاهدة في القناة على يوتيوب، بينما غرّد على منصة تويتر بأبرز الإحصاءات لتصاعد أرقام المشتركين منذ عام 2006 حتى يومنا هذا.

وبفارق ضخم، احتل الغريم التقليدي لنادي برشلونة فريق ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ5.9 ملايين مشترك، بينما جاء نادي فلامنغو البرازيلي في المركز الثالث بـ5.5 ملايين مشترك.

ويحظى نادي برشلونة الإسباني بشعبية جماهيرية كبيرة حول العالم، وله متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي من كل مكان.