النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2611 ) الأربعاء 10/9/2020
أخبار فلسطينية
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· حماس تدعو جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى
· المالكي: وقفنا وبكل قوة في حماية مبادرة السلام العربية وأكدنا أن خطوة التطبيع مع الاحتلال تتناقض معها
· الأب مانويل مسلم: الجامعة العربية سقطت منذ زمن والمطلوب برنامج مقاوم لانهاء الاحتلال
· غزة:87إصابة جديدة بكورونا
· اغلاق 6 مناطق في القدس المحتلة و ١٤٠ اصابة مقدسية جديدة بالفيروس
أخبار إسرائيلية
· ألوف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الامارات
· شنكر يؤكد تأجيل ضم الضفة الغربية.. ويقول: زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!
· الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2355 إصابة جديدة بكورونا
· مندلبليت يبحث تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة
· الاتفاق مع الإمارات سيوسع علاقات إسرائيل بالهند وكوريا الجنوبية
· نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده
اخبار دولية
- الأونروا»: الوكالة بحاجة ملحة إلى 338 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية 2020
- فضيحة: ترامب كان يدرك في شباط مدى خطورة كورونا وقلل من شأنه
· فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي
اخبار عربية
· السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتريد حلا عادلا وشاملا لقضيته
· رفض إماراتي - مصري - أردني لـ«إدانة التطبيع»: السلطة وحيدةً في الجامعة العربية
· الجزائر تؤكد رغبتها في استضافة القمة العربية المقبلة
· السفير العمادي لـ المونيتور: 34 مليون دولار قدمتها قطر إلى الأسر في غزة
· الجامعة العربية تُسقط مشروعا فلسطينياً يدين تطبيع الامارات و(إسرائيل)
· مصادر: الوفد المصري غادر القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لبحث هذه الملفات...
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الصحف العربية
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· قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم واسعة في الضفة وتخطر بهدم عدة منازل وتجرف…
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الشرق الأوسط
· ألوف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الامارات
· إسرائيل تستأنف إدخال مواد «مزدوجة الاستعمال» لغزة
الخليج الإماراتية
· لماذا غاب التوافق حول مشروع قرار فلسطيني في «الوزاري العربي»؟
الاخبار اللبنانية
· رفض إماراتي - مصري - أردني لـ«إدانة التطبيع»: السلطة وحيدةً في الجامعة العربية
· حديث الانهيار في إسرائيل: ما يقوله «كورونا» عن كيان مأزوم
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الغد الأردنية
· الحكومة الإسرائيلية تغير خريطة أراضي بيت لحم لصالح الاستيطان
· الجامعة العربية: رفض عربي للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية
· وزير إسرائيلي: دولتان خليجيتان ستُطبعان العلاقات قبل نهاية العام
· غزة:87إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
· السفير العمادي لـ المونيتور: 34 مليون دولار قدمتها قطر إلى الأسر في غزة
· وزراء الخارجية العرب يؤكدون التضامن الكامل مع السودان في مواجهة كارثة الفيضانات
· بعد نقاش 3 ساعات.. تفاصيل إسقاط المشروع الفلسطيني لإدانة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
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· حماس تصدر بياناً مهماً حول "مشروع قرار" بـ"الجامعة العربية"
· خاص "الصليب الأحمر" يكشف حقيقة متابعته أوضاع الأسرى بسجون الاحتلال!
· حماس": فتح سفارات الدول بالقدس المحتلة انتهاك خطير للقانون الدولي
· "الشيخ" يهاجم جامعة الدول العربية: انتصر المال على الكرامة
· "الجامعة العربية" تفشل في "إدانة التطبيع" .. تعرف على تفاصيل المشروع الفلسطيني
· "الداخلية" تصدر بيانا توضيحيا بشأن قضية الضابط "أبو عجوة"
· حماس تدعو جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى
القدس المحلية
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الاحتلال يُعد لإقامة مشاريع استيطانية ضخمة على أراضي البادية الشرقية والريف الغربي لبيت لحم
· مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس
· قلقيلية: إطلاق حملة تبرعات لإسناد القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا
· المالكي: وقفنا وبكل قوة في حماية مبادرة السلام العربية وأكدنا أن خطوة التطبيع مع الاحتلال تتناقض معها
الحياة الجديدة
· "الخارجية": 5 إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا ولا وفيات جديدة
· على رأسهم الرئيس عباس.. الاحتلال يقيد اتصالات وحركة محافظ القدس عدنان غيث
· 53 مستوطنا يقتحمون ساحات "الأقصى"
· اغلاق 6 مناطق في القدس المحتلة و ١٤٠ اصابة مقدسية جديدة بالفيروس
جريدة الأيام
· مصرع أربعة مواطنين بينهم طفل رضيع وإصابة تسعة بجروح مختلفة في حادثي سير
· »"كورونا": حالتا وفاة و696 إصابة جديدة إغلاق مخيم الفارعة وعدة مواقع أخرى
· »المستشار القضائي في إسرائيل يتحرك لإعلان تعذّر قيام نتنياهو بمهام منصبه
· »فضيحة: ترامب كان يدرك في شباط مدى خطورة كورونا وقلل من شأنه
· » الدول العربية ترفض إدانة اتفاق التطبيع الإماراتي وتؤكد تمسكها بمبادرة...
وكالة الراي
· حماس: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع تخلي عن فلسطين
· عمال اليومية بغزة يئنون بانتظار انقشاع غيمة كورونا
· "بحر" يشيد بالجهود الحكومية في مواجهة جائحة كورونا
· مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا
· الداخلية: لم تثبت إدانة الضابط أبو عجوة بالتهم المنسوبة له
· الصحة برام الله: وفاتان و696 إصابة كورونا بغزة والضفة
· بحراسة جنود الاحتلال... 53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى
· تقرير 21 مستوطنة جثمت 38 عاماً على 35% من مساحة قطاع غزة
· المواصلات: إدخال إطارات لقطاع غزة بعد انقطاع لأشهر
وكالة صفا
تقرير "كورونا" في غزة.. "الكرة" تنتقل إلى "ملعب" المواطن
سما نيوز
· ضغوطات وتهديدات مقابل تعليمات صارمة من الرئيس..
· الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..
· وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا
· مصادر: الوفد المصري غادر القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لبحث هذه الملفات...
· شنكر يؤكد تأجيل ضم الضفة الغربية.. ويقول: زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!
· فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي
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فلسطين اليوم
· تقارير..قرار تجميد الاعتقال ضحك على الذقون وخدعة قانونية..
· المحامية احلام حداد: الشيخ ماهر الاخرس يواجه خطر الموت الحقيقي
· تقرير خاص..الصليب الأحمر: نتابع مايجري في "عوفر" ونصحنا بإطلاق سراح المرضى والكبار
· تقارير..البحر من ورائكم والعدو أمامكم
· الأب مانويل مسلم: الجامعة العربية سقطت منذ زمن والمطلوب برنامج مقاوم لانهاء الاحتلال
· الجامعة العربية تُسقط مشروعا فلسطينياً يدين تطبيع الامارات و(إسرائيل)
· صحة رام الله: تسجيل حالتي وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
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عرب 48
· وفاة بكورونا وعدد قياسيّ جديد من الإصابات في القدس المحتلّة
· الاحتلال يقيّد حركة محافظ القدس ويمنعُ تواصله مع شخصيّات بينها عبّاس
· مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم
· تقديرات: نتنياهو يسعى إلى تأجيل محاكمته
· الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2355 إصابة جديدة بكورونا
· مندلبليت يبحث تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة
· الاتفاق مع الإمارات سيوسع علاقات إسرائيل بالهند وكوريا الجنوبية
· نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده
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وكالة وفا
· المالكي: وقفنا وبكل قوة في حماية مبادرة السلام العربية
· مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس
· الاحتلال يقيّد حركة محافظ القدس ويمنعه من التواصل مع أكثر من ...
حدث في مثل هذا اليوم
10 أيلول (سبتمبر)
- 2003م نجاة الدكتور محمود الزهار من محاولة اغتيال، بعد قصف منزله في غزة طائرات حربية صهيونية من طراز اف 16 شنت حوالي الساعة العاشرة و الربع صباح اليوم الأربعاء غارة جوية بالصواريخ باتجاه منزل الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة .
- 1999م أعطت إسرائيل السيطرة على 7% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
- 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يوقع رسالة تعترف بنبذ العنف وبوجود إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) يوقع رسالة تعترف بمنظمة التحرير. قدمت تلك الرسائل لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين الجانبين، المعروف باسم "اتفاق أوسلو"، الذي ينص على إقامة سلطة للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية ضمن مرحلة انتقالية. وقد نقضت تل أبيب الاتفاق بعد تسع سنوات من توقيعه واعتبرته لاغياً.
- 1946م مؤتمر لندن اشتد الصراع بين العرب واليهود خلال الحرب العالمية الثانية حول مستقبل فلسطين، وكثف كل من الطرفين جهوده السياسية لتغليب وجهة نظره فالعرب يطالبون بريطانيا الوفاء بتعهداتها في كتاب ماكدونالد الأبيض 1939 وخاصة فيما يتعلق بوقف الهجرة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والصهاينة يطالبونها إلغاء الكتاب الأبيض وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود الراغبين في استعمار فلسطين لتسهيل إنشاء الدولة اليهودية فيها.