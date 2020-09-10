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الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها

10 أيلول / سبتمبر 2020 12:15

الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها
الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الفنية العاملة بوزارة الزراعة بغزة، جولة تفقدية على عددٍ من معاصر الزيتون في قطاع غزة.
ويأتى ذلك للتحقق من مدى جهوزية المعاصر قبل بدء الموسم خلال الشهر القادم.
وخلال الجولة تم التركيز على عدة محاور أهمها شروط تحقيق السلامه الصحية، وأهم الإجراءات المتبعة للحفاظ على العاملين المزارعيين في ظل جائحة كورونا.

فيما  تم  التأكد من إجراء عمليات الصيانه الدورية والطارئة لمكونات المعاصر واتباع شروط السلامه المهنية.
وجرى التشديد على تقييم معاملات ما بعد الحصاد للزيتون واثرها على جودة الزيت المنتج كما ونوعا.

الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها 119059275_3340876952658368_4081563187989201248_n 119171452_3340876742658389_2857636037003803024_n 119077043_3340876492658414_2201124638330008201_n الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها
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