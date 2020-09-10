الزراعة تتفقد معاصر الزيتون بالقطاع للتأكد من مدى جهوزيتها

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الفنية العاملة بوزارة الزراعة بغزة، جولة تفقدية على عددٍ من معاصر الزيتون في قطاع غزة.

ويأتى ذلك للتحقق من مدى جهوزية المعاصر قبل بدء الموسم خلال الشهر القادم.

وخلال الجولة تم التركيز على عدة محاور أهمها شروط تحقيق السلامه الصحية، وأهم الإجراءات المتبعة للحفاظ على العاملين المزارعيين في ظل جائحة كورونا.

فيما تم التأكد من إجراء عمليات الصيانه الدورية والطارئة لمكونات المعاصر واتباع شروط السلامه المهنية.

وجرى التشديد على تقييم معاملات ما بعد الحصاد للزيتون واثرها على جودة الزيت المنتج كما ونوعا.