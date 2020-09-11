ليون ضيفا على بوردو فى افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث يحل فريق أولمبيك ليون ضيفا ثقيلا على نظيره بوردو، على ملعب "نوفو ستاد دي بوردو"، علما بأن الأخير يأتي فى المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الفريق الضيف المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وحقق ليون فوزا كبيرا في المواجهة الوحيدة التي خاضها في الموسم الجديد بالدوري الفرنسي على حساب ضيفه ديجون، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب "جروباما ستايديوم".

في المقابل، نجح بوردو في حصد 4 نقاط من مباراتين هذا الموسم، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالتعادل السلبى أمام نانت، ثم حقق أولى انتصاراته على أنجيه بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي غدا السبت، حيث يلتقى مونبلييه مع نيس، ويستضيف سانت ايتيان نظيره ستراسبورج، فيما تختتم المواجهات مساء الأحد بإقامة 7 مواجهات كالتالى:

ليل × ميتز، ديجون × ستاد بريست، لوريان × لانس، أنجيه ×ستاد ريمس، نيم أولمبيك × رين، موناكو × نانت، وباريس سان جيرمان × مرسيليا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه في الموسم الماضى 2018-2019 في أبريل الماضى وذلك بعد أن تم إلغاءها بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا، حيث كان يتربع البي اس جى على صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.