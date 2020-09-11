وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بقنبلة أطلقها جيش الاحتلال قرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية تراجع حدة موجة الحر والحرارة أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية وعي المواطن.. سلاح فتاك في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم: جهود لفتح معبر رفح الأسبوع القادم وتخفيف جديد لقيود كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "المُحررات" .. زُرعت بـ25 ألف دونم شكّلت 10% من الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية جائحة كورونا.. عندما تقتل الشائعة مرتين وكالة الرأي الفلسطينية العميد سلمان: تشديد الإجراءات من طرفنا لصالح المواطن وليس ضده وكالة الرأي الفلسطينية معروف: نفتخر بأداء الإعلام المحلي ونوازن بين مصلحة المواطن وإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية بغزة
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليون ضيفا على بوردو فى افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

11 أيلول / سبتمبر 2020 10:20

1
1

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث يحل فريق أولمبيك ليون ضيفا ثقيلا على نظيره بوردو، على ملعب "نوفو ستاد دي بوردو"، علما بأن الأخير يأتي فى المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الفريق الضيف المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وحقق ليون فوزا كبيرا في المواجهة الوحيدة التي خاضها في الموسم الجديد بالدوري الفرنسي على حساب ضيفه ديجون، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب "جروباما ستايديوم".

في المقابل، نجح بوردو في حصد 4 نقاط من مباراتين هذا الموسم، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالتعادل السلبى أمام نانت، ثم حقق أولى انتصاراته على أنجيه بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي غدا السبت، حيث يلتقى مونبلييه مع نيس، ويستضيف سانت ايتيان نظيره ستراسبورج، فيما تختتم المواجهات مساء الأحد بإقامة 7 مواجهات كالتالى:

ليل × ميتز، ديجون × ستاد بريست، لوريان × لانس، أنجيه ×ستاد ريمس، نيم أولمبيك × رين، موناكو × نانت، وباريس سان جيرمان × مرسيليا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في تاريخه في الموسم الماضى 2018-2019 في أبريل الماضى وذلك بعد أن تم إلغاءها بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا، حيث كان يتربع البي اس جى على صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟