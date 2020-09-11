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يوفنتوس يتفق على ضم جيرو تحسبا لفشل صفقة سواريز

11 أيلول / سبتمبر 2020 10:26

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يسعى يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع اقتراب رحيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذى أصبح خارج حسابات المدرب الجديد أندريا بيرلو، فى الموسم المقبل، وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، أن يوفنتوس، دخل فى مفاوضات مع الهداف الفرنسي لفريق تشيلسي الإنجليزي، أوليفيه جيرو، من أجل الحصول على خدماته، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، تحسبا لفشل إنضمام النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، من برشلونة، وأضافت سكاى، أن مسئولى اليوفى، توصلوا إلى إتفاق مبدئى مع المهاجم الفرنسي جيرو، للتوقيع على عقد لمدة عامين، مقابل الحصول على 4.5 مليون يورو سنويا.

وأشارت الشبكة الإيطالية، أن تشيلسي، قد يتخلى عن خدمات المهاجم الفرنسي، مقابل 5 ملايين يورو، خاصة وأن اللاعب أصبح المهاجم الثالث فى فريق البلوز، بعد الألماني تيمو فيرنر وتامى إبراهام.

ويواجه يوفنتوس، صعوبات فى الحصول على خدمات لويس سواريز، خلال الصيف الحالى، أبرزها عدم امتلاكه جواز سفر أوروبي، يجعله الإنضمام لصفوف الفريق السيدة العجوز، كلاعب أوروبى، وليس من خارج القارة العجوز.  

جدير بالذكر أن، منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2020 – 2021، سوف تنطلق يوم 19 سبتمبر الجارى، ويواجه حامل اللقب يوفنتوس فى أخر 9 أعوام، نظيره فريق سامبدوريا، فى الجولة الأولى.

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