كيف تحظر مكالمة مزعجة على هاتفك الأيفون أو الأندرويد؟



تعد مكالمات الهاتف المحمول العشوائية مصدر إزعاج شديد، خاصة المكالمات الآلية التابعة لبعض الشركات، وتشير التقديرات إلى أن عدد المكالمات الآلية في عام 2019 تجاوز 50 ملياراً، فتقول كل من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية إنهما يبذلان قصارى جهدهما للتعامل مع الموقف.



وفقا لما ذكره موقع "the verge"، هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك الاستعانة بها في حل هذه المشكلة، ولعل واحدة منها هي الحظر أيا كان نظام الهاتف.



ربما يكون هذا مسعى ميئوسًا منه إذا كنت تهدف إلى القضاء على المكالمات الآلية تمامًا، ولكن إذا كان هناك رقم معين يستمر في الاتصال، فمن السهل إلى حد ما حظره إلى الأبد من هاتف أيفون أو أندرويد.

نظام iOS

ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الهاتف، ثم المكالمات الأخيرة، والضغط على أيقونة المعلومات الزرقاء على يمين الرقم الذي تريد حظره، وتحديد "حظر هذا المتصل".

نظام أندرويد

لا تختلف العملية كثيرًا: انتقل إلى قسم Recents في تطبيق الهاتف، واضغط طويلاً على الرقم المزعج، واختر "Block / Report spam".



وسيتطلب هذا الكثير من العمل المستمر من جانبك لإبعاد مرسلي البريد العشوائي إذا كانت المكالمات التي تستقبلها كثيرة وتتجدد يوما عن الآخر بشكل سريع، ولكنها ستكون جيدة في حالة كنت تريد التخلص من مكالمة بعينها سواء كانت مكالمة آلية أو من شخص غير مرغوب فيه.