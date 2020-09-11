عودة خدمة خرائط جوجل للعمل على ساعات أبل بعد 3 سنوات

أعلنت Google فى الشهر الماضى أن خدمة خرائطها ستعود للعمل مرة أخرى على ساعات Apple Watch مع آخر تحديث للتطبيق، فبفضل الإصدار 5.52 سيتمكن مستخدمو Apple Watch من الوصول إلى خرائطGoogle ، وفقًا لتقرير من 9to5Google.

وبمجرد تحديث التطبيق على جهاز iPhone الخاص بك، ستجد تطبيق خرائط Google فى قسم Installed on Apple Watch، والذى طرح فى عام 2017، ومع ذلك تمت إزالته دون ذكر أى أسباب.

وسيتمكن المستخدمون من الاستفادة من تطبيق خرائط Google على Apple Watch للتنقل بالسيارة أو الدراجة أو النقل العام أو سيرًا على الأقدام، ويشير التقرير إلى أن تطبيق خرائط Google يركز على إعطاء توجيه خطوة بخطوة جنبًا إلى جنب مع أوقات الوصول المقدرة.

وتعرض الشاشة الرئيسية للمستخدمين "الرحلة الحالية" وقائمة بالاختصارات / الوجهات المحفوظة مع "أوقات السفر" أسفل ذلك، ولا تسمح Apple Watch للمستخدمين بإضافة موقع جديد حيث يتعين على المستخدمين استخدام iPhone الخاص بهم للقيام بذلك، وقال التقرير إنه بمجرد أن يختار المستخدم موقعه، يتم عرض الاتجاهات فى بطاقات بها رموز كبيرة للدوران وتحديد طريقة النقل الحالية.

وفى الشهر الماضى، أفيد أن عملاق البحث على الإنترنت يعمل على خوارزمية جديدة لرسم خرائط الألوان لجعل المواقع تبدو أفضل، وهذا التحديث سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لك "للتمييز بين الشواطئ والصحارى القاحلة والسمراء من البحيرات الزرقاء والأنهار والمحيطات والوديان"، حسبما ذكرت Google فى منشور رسمى على مدونة.

ووفقًا لـGoogle، سيجعل هذا التحديث من السهل فهم شكل المنطقة سواء كنت تستكشف فعليًا أو تخطط لزيارتها