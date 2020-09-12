محمد صلاح يقود ليفربول في انطلاقة الدوري الإنجليزي

يقود محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، كتيبة يورجن كلوب، في مواجهة ليدز يونايتد في انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، بعد أن استطاع قيادتهم للتويج بلقب البريميرليج في الموسم المتوقف بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" 2019-2020.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة



تقام مباراة ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد بمباراة الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD1

رقم قياسى ينتظر محمد صلاح أمام ليدز يونايتد



يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام ، مما يضاهي إنجاز تيدى شيرينجهام بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

كلوب يشيد بمحمد صلاح قبل انطلاقة البريميرليج



أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة ليدز يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب عن محمد صلاح "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا، "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه