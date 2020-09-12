حجازى يقود ويست بروميتش أمام ليستر سيتى بانطلاقة البريميرليج

يخوض ويست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حجازى، أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الثالثة من عصر اليوم على ملعب هاوثورنس، أمام ليستر سيتى بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في نهاية الموسم المتوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا "2019-2020"، بعدما احتل وصافة التشامبيونشيب، ليعود الباجيز للبريميرليج من جديد، بعد غياب عامين.

أحمد حجازى يبحث عن الثقة فى أولى مباريات البريميرليج

يبدأ أحمد حجازى نجم المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ويست بروميتش ألبيون مشواره فى الدوري الانجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتى، اليوم السبت، طامعا فى الحصول على ثقة سلافين بيليتش مدرب الفريق، ليحتفظ بموقعه فى التشكيل الأساسى خلال الموسم الجديد، بعد انتشار تقارير صحفية تفيد بأن النادى الصاعد مؤخرا للبريميرليج سيتخلص من أحد مدافعيه، حيث يمتلك الفريق 5 مدافعين، ويرغب أيضا فى التعاقد مع برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع زينيت سان بطرسبرج الروسي، الذي من المتوقع له أنّ يلعب كأساسي، مما سيمنح الفرصة لمدافع واحد فقط للمشاركة فى المباريات من بين الخمسة، مما يعني أنّ مدافع أو اثنين قد يرحلا ومن الممكن أنّ يُصبح حجازي من بينهم.

موعد مباراة وست بروميتش اليوم والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة ويست بروميتش البيون ضد ليستر سيتى فى تمام الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب هاوثورنس، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.