وكالة الرأي الفلسطينية علامات لو ظهرت عليك يبقى عندك التهاب فى الزائدة الدودية وكالة الرأي الفلسطينية أشياء يجب مراعاتها قبل زيارة طبيب الأسنان أثناء جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جاتوزو يلمح لبقاء كوليبالى مع نابولى فى الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية حجازى يقود ويست بروميتش أمام ليستر سيتى بانطلاقة البريميرليج وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يقود ليفربول في انطلاقة الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية هنية: مصر تتوسط لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: اتفاق البحرين "طعنة جديدة للقضية الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تنجز عملية صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة
أخبار » الرياضة و الملاعب

حجازى يقود ويست بروميتش أمام ليستر سيتى بانطلاقة البريميرليج

12 أيلول / سبتمبر 2020 09:50

1
1

يخوض ويست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حجازى، أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الثالثة من عصر اليوم على ملعب هاوثورنس، أمام ليستر سيتى بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في نهاية الموسم المتوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا "2019-2020"، بعدما احتل وصافة التشامبيونشيب، ليعود الباجيز للبريميرليج من جديد، بعد غياب عامين.

أحمد حجازى يبحث عن الثقة فى أولى مباريات البريميرليج 

يبدأ أحمد حجازى نجم المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ويست بروميتش ألبيون مشواره فى الدوري الانجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتى، اليوم السبت، طامعا فى الحصول على ثقة سلافين بيليتش مدرب الفريق، ليحتفظ بموقعه فى التشكيل الأساسى خلال الموسم الجديد، بعد انتشار تقارير صحفية تفيد بأن النادى الصاعد مؤخرا للبريميرليج سيتخلص من أحد مدافعيه، حيث يمتلك الفريق 5 مدافعين، ويرغب أيضا فى التعاقد مع برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع زينيت سان بطرسبرج الروسي، الذي من المتوقع له أنّ يلعب كأساسي، مما سيمنح الفرصة لمدافع واحد فقط للمشاركة فى المباريات من بين الخمسة، مما يعني أنّ مدافع أو اثنين قد يرحلا ومن الممكن أنّ يُصبح حجازي من بينهم.

موعد مباراة وست بروميتش اليوم والقنوات الناقلة 

تبدأ مباراة ويست بروميتش البيون ضد ليستر سيتى فى تمام الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب هاوثورنس، وتذاع المباراة عبر قناة  beIN Sports HD 2.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" تطلق الدورة الثانية من مسابقة "أنا الرسام" للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟