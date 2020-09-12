جاتوزو يلمح لبقاء كوليبالى مع نابولى فى الموسم المقبل

ألمح جينارو جاتوزو، المدير الفنى لفريق نابولى الإيطالي، إلى إمكانية بقاء المدافع السنغالى القوى كاليدو كوليبالى مع الفريق فى الموسم المقبل، فى حال عدم وصول العرض المناسب للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويتنافس كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سييتي الإنجليزي، على ضم كاليدو كوليبالى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وتحدث جاتوزو، لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، عقب فوز نابولى، على بيسكارا، برباعية نظيفة وديا، قائلا:"النادى حدد السعر المطلوب من أجل بيع كوليبالى، إذا لم يأتى العرض المناسب، فلن يرحل عن الفريق".

وعن مستقبل المهاجم البولندى ميليك، رد جاتوزو، قائلا:" كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، قلنا له أنه يجب عليه تجديد عقده، لكنه رفض القيام بذلك، هو يعرف وجهة نظرنا في هذا الشأن، إذا لم يجد فريقًا آخر، فلن يكون الوضع سهلاً بالنسبة له، لأننا تعاقدنا بالفعل مهاجمين آخرين، وليس هناك مكان له".

وينتهى عقد ميليك، مع فريق نابولى، فى صيف عام 2021، ولذلك ترغب إدارة نادى الجنوب الإيطالي، فى بيع اللاعب خلال الصيف الحالى، من أجل الإستفادة المادية، بدلا من رحيله مجانا، فى نهاية الموسم التالى.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، يوم 19 سبتمبر 2020 وينتهي في 23 مايو 2021، وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان لها: "اجتمع مجلس رابطة الدوري الإيطالي وقرر بالإجماع أن موسم الكالتشيو 2020-21 سيبدأ في عطلة نهاية الأسبوع في 19 سبتمبر".

جدير بالذكر أن، يوفنتوس، هو حامل لقب الدوري الإيطالي، في أخر 9 مواسم، بعدما توج به في الموسم المنقضى مؤخرا.