Zoom توفر ميزة المصادقة الثنائية .. كيف يمكنك تفعيلها

قدمت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom عملية تسجيل الدخول للمصادقة الثنائية (2FA) لمستخدميها، حيث سيتطلب الإجراء الإضافى من المستخدمين تقديم اثنين أو أكثر من الأدلة، أو بيانات الاعتماد، التى تصادق على ملكيتهم للحساب، وقد يتضمن الدليل كلمة مرور / رقم تعريف شخصى أو بصمات أصابع / صوت أو شيء يمتلكه المستخدم مثل البطاقة الذكية أو الجهاز المحمول.

فيما تسعى ميزة 2FA إلى حماية المستخدمين من الانتهاكات الأمنية مباشرة من النظام الأساسي، ومن خلال المصادقة الثنائية فى تطبيق Zoom يمكن للمستخدمين خيار استخدام تطبيقات المصادقة التى تدعم بروتوكول كلمة المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTP) (مثل Google Authenticator وMicrosoft Authenticator وFreeOTP)، أو جعل Zoom يرسل رمزًا عبر الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية، كعامل ثانٍ فى عملية مصادقة الحساب.

إليك كيفية تمكين تسجيل الدخول باستخدام Zoom's 2FA

- سجّل الدخول إلى Zoom Dashboard

- فى قائمة التنقل، انقر على خيارات متقدمة، ثم الأمان.

- تأكد من تمكين خيار تسجيل الدخول باستخدام المصادقة الثنائية، هناك ثلاثة خيارات يمكن للمستخدم الاختيار من بينها أثناء تمكين 2FA.

- جميع المستخدمين فى حسابك: قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) لجميع المستخدمين فى الحساب.

- المستخدمون بأدوار محددة: قم بتمكين المصادقة الثنائية للأدوار مع الأدوار المحددة. انقر على تحديد الأدوار المحددة، واختر الأدوار، ثم انقر على موافق.

- المستخدمون الذين ينتمون إلى مجموعات محددة: قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) للمستخدمين الموجودين فى المجموعات المحددة، انقر على رمز القلم الرصاص، واختر المجموعات، ثم انقر على "موافق".

- انقر فوق "حفظ" لتأكيد إعدادات المصادقة الثنائية.

فيما تهدف هذه الميزة إلى توفير طريقة آمنة للتحقق من صحة المستخدمين والحماية من الانتهاكات الأمنية ويوفر عددًا من الفوائد، وسيقلل من مخاطر سرقة الهوية والانتهاكات الأمنية عن طريق إضافة طبقة إضافية من الأمان وسيساعد المؤسسات على الوفاء بالتزامات الامتثال للبيانات الحساسة ومعلومات العملاء، كما يسعى أيضًا إلى تجنيب المستخدمين إدارة كلمات المرور المستمرة.