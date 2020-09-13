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الأوقاف والإعلام الحكومي يطلقان حملة الكترونية تضامنًا مع السودان

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:09

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غزة-الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالتعاون مع المكتب الاعلامي الحكومي حملة الكترونية تضامنًا مع دولة السودان بهاشتاق #فلسطين_مع_السودان وذلك للنشر والتغريد مساندةً لأهلنا في السودان الشقيق وتضامنا مع معاناتهم بعد كارثة الفيضانات

وبدأت الحملة الجمعة وذلك بنشر عدد من النشطاء لمجموعة من المنشورات والصور التي تحمل معاني من التضامن والمساندة والدعم لكل الأسر المنكوبة جراء الفيضانات، الى جانب استحضار معاني الاخوة والترابط بيننا وشعب السودان الشقيق

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذه الحملة الالكترونية والتضامن مع الأشقاء السودانيين استشعارًا بمعاناتهم ومعاناة صاحب كل بلاء، كوننا نعاني جراء الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين والحصار الخانق والمفروض على قطاع غزة.

وقالت الأوقاف أن هذه التضامن مع السودان يعدّ أقل ما يمكن تقديمه للشعب السوداني في ظل المعاناة التي تعرضوا لها، مطالبة الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم من أجل إغاثة المنكوبين في السودان جراء الفيضانات.

وقدمت الأوقاف شكرها للمكتب الاعلامي الحكومي وجميع الناشطين الذين شاركوا في الحملة التضامنية مع السودان الشقيق معربة عن أملها في أن يرفع اللهم عنهم البلاء ويكتب لها الخير.

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