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للارتقاء بالمدينة الصناعية.

"الحوراني" يستقبل وفداً من مجلس إدارة مطور المنطقة الصناعية

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:22

للارتقاء بالمدينة الصناعية.
للارتقاء بالمدينة الصناعية.

غزة- الرأي

استقبل مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني عماد الحوراني بمقر الهيئة وفداً من مجلس إدارة مطور المنطقة الصناعية.
 وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن الوفد ضم عضو مجلس الادارة فريد القيق وعضو مجلس الإدارة وديع المصري، وبحضور على الحايك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية ممثلاً عن اتحاد الصناعات الفلسطينية.
واستعرض الحوراني، آخر مجريات وتطورات العمل في المنطقة الصناعية، مؤكداً أن الهيئة تقوم ببذل كافة سبل التعاون للارتقاء بالمدينة الصناعية.
وقد تباحث الوفد مع الهيئة سبل تذليل العقبات للمضي قدماً في دعم المصانع والشركات العاملة في مدينة غزة الصناعية.
واستعراض القيق ما تم إنجازه في مشروع الطاقة الشمسية، وآخر التطورات على الصعيد الاداري والفني في شركة بيدكو.
وطالب على الحايك، بضرورة وقوف الجميع مع المستثمرين في ظل هذا الوقت العصيب والوضع الاقتصادي الصعب، آملاً من الكل تفهم وضع المصانع خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجميع على ضرورة عقد اجتماع قريب لبحث كافة سبل التعاون والاتفاق على كافة النقاط المحورية للرقي بالمدينة الصناعية.

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