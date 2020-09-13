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مستخدمو أندرويد يحصلون قريبا على 117 إيموجى جديد

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:28

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت جوجل عن طرح أحدث إصدار لها من أندرويد، ومع طرح نظام التشغيل أندرويد 11، من المتوقع أن يحصل مستخدمو الهواتف الذكية على مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك -117 رمز تعبيري جديد ومحدث، وفي منشور رسمي بالمدونة، قالت Emojipedia أن جميع الرموز التعبيرية الـ 117 الجديدة تستند إلى توصيات Emoji 13.0، وقد خضعت بعض تصميمات الرموز التعبيرية للاختبار التجريبي خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما أشار منشور المدونة إلى أن "حجم هذه التغييرات يجعل تحديث الرموز التعبيرية أندرويد 11.0 من جوجل هو الأكبر منذ أندرويد 8.0 لعام 2017".

فيما لا تعد كل الرموز التعبيرية جديدة تمامًا حيث تتضمن التغييرات أيضًا التظليل الدقيق وتعديلات المخطط التفصيلي لجميع الأشخاص، وقلوب حمراء بدلاً من قلوب أرجوانية، وتعديل العديد من الكائنات والرموز، فيما تتضمن بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي سيحصل عليها مستخدمو أندرويد وجهًا مبتسمًا بالدموع ووجه مقنع وأصابع مقروصة.

وبصرف النظر عن 10 رموز تعبيرية لأشخاص جدد، تمت أيضًا إضافة 12 حيوانًا جديدًا، بما في ذلك القط الأسود والدب القطبي، وقد تم طرح أندرويد 11 رسميًا على عدد قليل من الأجهزة المؤهلة المختارة كما هو الحال مع جميع تحديثات أندرويد، وسوف يعود الأمر إلى العلامات التجارية وشركات الاتصالات عندما وكيف يطرحون أندرويد 11 على هواتفهم الذكية.

أما بالنسبة لـ Emojipedia، فقد أوضحت أن "هذه التحديثات لا تنطبق على أجهزة سامسونج والتى تمتلك مجموعة الرموز التعبيرية الخاصة بها والتي يتم تحديثها وفقًا لجدول منفصل لتحديثات الرموز التعبيرية لنظام أندرويد من جوجل، وتحتوي التطبيقات على أندرويد مثل WhatsApp وTwitter وFacebook أيضًا على تصميمات الرموز التعبيرية المخصصة الخاصة بها، والتي يتم طرحها في جدول منفصل لشركة جوجل ".

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